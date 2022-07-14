Синегубов: ночью оккупанты нанесли удар по депо метрополитена в Харькове

14 июля ночью российские захватчики нанесли удар по депо метрополитена в Харькове, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто из жителей города не пострадал.

Глава ОГА опубликовал фотографии разрушений в результате удара.

Он также сообщил, что всего по области оккупанты уже разрушили и повредили более 4 800 объектов инфраструктуры. 4 232 жилых дома разрушены или имеют повреждения. Среди них более 2 700 – многоэтажки.

Пострадали также более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 учреждений культуры, 12 промышленных предприятий.