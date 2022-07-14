Залужный объяснил, почему РФ не решается на наступление со стороны Черного моря

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему остатки Черноморского флота РФ не рискуют подходить к украинскому берегу, сообщает Новое время.

По его словам, причиной этого стал страх российского командования перед противокорабельными ракетами, способными уничтожать слишком близко приблизившиеся суда захватчиков.

Ранее благодаря такому вооружению был потоплен флагман ЧФ РФ ракетный крейсер Москва.