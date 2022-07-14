ЕС поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице
Европейский союз поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице и привлечением их к ответственности, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.
Он подчеркнул, что сегодняшний удар РФ по Виннице — еще один акт все более частых нападений оккупантов на гражданское население.
"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы — еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные — привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", — отметил он.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:
- погибло 21 человек (в том числе три ребенка),
- 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,
- из них 34 человека в тяжелом состоянии,
- повреждены 55 зданий,
- 40 автомобилей.
В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.