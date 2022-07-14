ЕС поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице

Европейский союз поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице и привлечением их к ответственности, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

Он подчеркнул, что сегодняшний удар РФ по Виннице — еще один акт все более частых нападений оккупантов на гражданское население.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы — еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные — привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу" , — отметил он.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:

погибло 21 человек (в том числе три ребенка),

52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,

из них 34 человека в тяжелом состоянии,

повреждены 55 зданий,

40 автомобилей.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.