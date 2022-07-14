СБУ начала уголовное производство по факту обстрела Винницы

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту ракетных обстрелов российскими войсками Винницы, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Производство начато по статье 438 Уголовного кодекса Украины - Нарушение законов и обычаев войны. На месте преступления работают следователи СБУ.

"Россия — страна-террорист! Обстрел Винницы – очередное проявление звериной политики России, сознательно уничтожающей мирных украинцев. Разруха и смерть – вот что на самом деле скрывает "русский мир» за словами о «спецоперации» и «денацификации" , — заявили в СБУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тысяч производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. В результате погибли минимум 20 человек.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.