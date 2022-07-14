Макрон спрогнозировал, что война в Украине затянется, и назвал сложные периоды

Военный конфликт в Украине продолжится, а самые сложные периоды будут летом и в начале осени, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон для BfmTV.

После нескольких месяцев войны в Украине Эммануэль Макрон дает свое видение на ближайшие месяцы.

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт будет продолжаться. Лето, начало осени, бесспорно, будут очень тяжелыми" , - пояснил он.

Он заверил, что Франция всегда сможет помочь Украине.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что его Франция продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит.