Кличко: в Киеве создадут военное кладбище рядом с Бабьим Яром

Киевский городской совет одобрил решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины рядом с Бабьим Яром, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Сегодня мы одобрили решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины".

По словам городского головы, разрешение на разработку проекта землеустройства предоставлено вдоль улицы Олены Телиги в Шевченковском районе столицы - речь идет о месте рядом с урочищем Бабий Яр.

9 июня Виталий Кличко заявил, что Киевсовет будет просить правительство создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины.

По словам мэра столицы, Киев готов взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища. Но требуется поддержка проекта на национальном уровне.