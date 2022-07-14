Облсовет: оккупационные власти в Херсоне выехали из здания ОГА
Во временно оккупированном Херсоне оккупационные власти выехали из здания ОГА и рассредоточились по городу, сообщает Новое время.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Оккупанты и коллаборанты уже выехали из ОГА, где они находились и имитировали псевдовласть. Они уже третий день там не находятся. Они рассредоточились в разных местах", — сказал он в эфире Прямого.
Он уточнил, что российские сотрудники ФСБ расселились в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми.
Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо также находится в больнице в очень плохом состоянии. Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.
"Российские военные суетятся, им беспокойно и тревожно в области, потому что никто не знает, доживет ли до завтра. В то время, когда ВСУ работают совершенно точно по военным составам, Россия атакует гражданских людей", — добавил он в Facebook.
11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.
В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.