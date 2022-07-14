Мэр Тернополя предупредил об угрозе российского ракетного удара по городу

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил жителей об угрозе российского ракетного удара по городу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении городского головы в Telegram.

"Есть информация о возможном ракетном обстреле Тернополя. При воздушной тревоге — немедленно в укрытие" , — отметил он.

Он также сослался на информацию на российском сайте, где "анонсировали" возможный удар по Тернополю.

Напомним, 14 июля три российские ракеты попали в здание ТЦ и офисные помещения в центре Винницы. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. На месте прилетов возник пожар, огонь распространился на парковку. Загорелось около 50 автомобилей. Пока известно о 20 погибших, еще 90 человек были ранены.

Спасатели продолжают искать под завалами более 40 человек, с которыми была потеряна связь.