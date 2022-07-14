Андрющенко: в оккупированном Мариуполе произошел пожар на заводе "Сателлит"

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе произошел пожар на заводе "Сателлит", сообщает Украинская правда.

"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут.

Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет".

Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.