Генштаб: ВСУ отразили штурм россиян возле Углегорской ТЭС

Российская армия активно применяет авиацию в Донецкой области, украинские военные отразили натиск противника возле Углегорской ТЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвинкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька украинские воины успешно отразили.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск.

Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Травневе, Покровское и другие. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлевки, Березнеговатого, Белой Криницы, Ольгиного, Князевки, Ивановки, Красного Яра и других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Рубежное. Нанес авиационные удары неподалеку от Петровки. Вел воздушную разведку оперативно-тактическими БПлА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.