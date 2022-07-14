WP: Трамп может в сентябре объявить об участии в выборах президента США

Сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет издание, в течение года доверенные лица Трампа убеждали его не объявлять об участии в следующих выборах до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, чтобы это не повлияло на рейтинг кандидатов-республиканцев.

Однако сам Трамп продолжал регулярно настаивать на скорейшем объявлении, поскольку потенциальные соперники становятся более агрессивными на фоне ослабления позиций Республиканской партии. Теперь же советники убеждают его "следовать своим инстинктам".

В частности, по словам двух советников, которые были опрошены для материала WP, ожидается, что объявление будет уже в сентябре. Одно из доверенных лиц даже дает шансы на этот сценарий как 70 на 30.

Издание отмечает, что Трамп уже начал консультации о президентской кампании и встречи с ведущими спонсорами.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден намерен идти на второй срок.