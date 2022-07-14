Офис генпрокурора: в Гааге создали группу диалога для привлечения к ответственност РФ

В Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

45 стран-участниц согласовали политическую декларацию о сотрудничестве для достижения совместного результата в рамках расследования совершенных преступлений.

Группа диалога, основанная на конференции, должна объединить национальные, европейские и международные инициативы по документированию преступлений и совершению правосудия.

Работой группы по поддержке Украины будет заниматься Офис Генерального прокурора.

Конференция, организованная правительством Нидерландов, Офисом прокурора Международного уголовного суда и Европейской комиссией, дала возможность на самом высоком уровне обсудить конкретные шаги и предстоящие усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлениях.

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции в Гааге, призвал к созданию компенсационного механизма для жертв российской агрессии.

Он сказал, что, по мнению Украины, компенсация ущерба может происходить за счет российских активов и средств, расположенных за границей России в других юрисдикциях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг также призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности.