Опрос: 51% немцев считают, что санкции бьют по Германии больше, чем по РФ

Чуть более половины граждан Германии считают, что санкции, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, влияют на них больше, чем на россиян, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa по заказу немецкого телеканала n-tv.

В то время как 51% опрошенных считают, что санкции вредят Германии больше, чем России, 39% утверждают, что Москва теряет от ограничений больше.

Кроме того, 58% респондентов считают, что в случае нехватки газа приоритет должен предоставляться домохозяйствам, 34% придерживаются противоположного мнения.

В то же время две трети немцев готовы добровольно ограничивать отопление своих домов зимой.

Как сообщалось, 47% граждан Германии полагают, что Украина должна быть готова отдать часть территорий на востоке Украины для проведения мирных переговоров с Россией о завершении войны.