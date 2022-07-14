Воздушные силы: найдены обломки российских ракет, выпущенных по Виннице
Воздушные силы Украины подтвердили, что по Виннице 14 июля российские оккупанты выпустили 5 ракет, 2 из которых сбила украинская ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.
Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".
К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!".