В ЕС выступили с совместным заявлением в связи с ракетным обстрелом Винницы

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар Европейской комиссии по кризисному регулированию Янез Ленарчич в четверг выпустили совместное заявление в связи с ракетным обстрелом Винницы, сообщает Европейская правда.

"Европейский Союз самым суровым образом осуждает неизбирательные обстрелы гражданских объектов – больниц, медучреждений, школ и хранилищ, которые продолжаются. Зверство в Виннице – это последний из ряда жестоких нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру" , – говорится в заявлении.

По словам еврочиновников, "вооруженные силы России и аффилированные с ними группировки оставляют кровавый след по всей Украине".

"Уже убиты тысячи гражданских. Это варварское поведение России, полностью презирающее международное гуманитарное право, должно немедленно прекратиться" , - подчеркивают Боррель и Ленарчич.

Они добавляют, что нарушения и преступления, совершенные российскими войсками и их политическим руководством, не могут остаться безнаказанными.

"Все ответственные за эти зверства будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права" , – добавили еврочиновники.

Напомним, в четверг около 11:00 российские войска ударили ракетами по центру Винницы. По предварительным данным, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перешел на автостоянку. Горело около 50 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом. Пока известно о 23 погибших, в больницах находятся до сотни человек.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после ракетного удара России по Виннице заявил, что преступления россиян будут расследованы, а виновные – привлечены к ответственности. Посол США Бриджит Бринк назвала атаку "ещё одним ужасным нападением, унесшим жизни невинных гражданских".

А депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал актом государственного терроризма удар россиян по Виннице.