Грузия объяснила, почему не вмешивается в иск Украины против РФ в суде ООН

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что обязательство вмешаться в судебный процесс Украины против России в Международном суде ООН могло повлиять на ее иски против Москвы, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Грузии.

Там подчеркивается, что Грузия, "как и всегда", продолжает поддерживать Украину в международных организациях.

"В связи с этим показательно то, что в марте 2022 года Грузия вместе с 39 другими государствами обратилась к прокурору Международного уголовного суда в Гааге с ходатайством о начале расследования. Следствие началось и активно продолжается" , – говорится в заявлении.

Комментируя вчерашнее совместное заявление более 40 стран и Европейского Союза по иску Украины в Международном суде ООН, грузинская сторона обращает внимание на формулировку: "подписанты этой декларации, являющиеся сторонами конвенции о геноциде, намерены вмешаться в этот процесс".

"Исходя из того, что сама Грузия подала иски против России в разные международные суды, заблаговременное взятие таких обязательств может повлиять на процессы, которые ведет Грузия и к которым Грузия приложила максимум усилий" , – считают в грузинском МИД.

В среду Европейский Союз и 43 мировых государства опубликовали заявление в поддержку намерения Украины осудить Россию по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.