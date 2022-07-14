Военнослужащий Нацгвардии сбил пять российских самолетов с начала войны

Военнослужащий Нацгвардии сбил пять российских военных самолетов с начала полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

Об этом заявил начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Украины Алексей Надточий, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Он подчеркнул, что на этой неделе военнослужащий из ПЗРК подбил два российских штурмовых самолета Су-25.

"На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов" , — подчеркнул Надточий.

Всего, по данным Генштаба, страна-агрессор потеряла в Украине 219 самолетов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркивал, что украинские силы с начала полномасштабного вторжения РФ сбили более тысячи российских воздушных целей.