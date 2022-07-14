Зеленский: Россию нужно официально признать страной-террористом

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 14 июля, подчеркнул, что Россию нужно официально признать страной-террористом, сообщает Новое время.

Глава государства заявил, что ни одна другая страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Он напомнил, что в результате российских ракетных ударов по Виннице 14 июля, предварительно, погибли 23 человека, среди которых три ребенка младше десяти лет, десятки человек пропали без вести, а один из вражеских снарядов попал в медицинский центр.

«Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь…

Россия оборвала жизнь [четырехлетней] девочки как раз в то время, когда в Гааге проходила конференция по поводу российских военных преступлений… Припоминаете ли вы хоть какую-то другую террористическую организацию, которая позволяла себе такое нахальство — убивать именно тогда, когда ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения?" - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимо создать специальный трибунал для расследования преступления российской агрессии против Украины. Также должен заработать механизм компенсаций, благодаря которому все российские активы и средства за границей можно будет направить на возмещение убытков жертвам террора РФ.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы.

От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома. На месте ракетных ударов начался пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

По информации ГСЧС, по состоянию на 22:00 известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и 117 пострадавших в результате российской атаки. 39 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Предварительно, РФ выпустила по Виннице четыре ракеты Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО. СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).