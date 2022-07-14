РВА: войска РФ обстреляли окраины Никополя Днепропетровской области

Войска РФ обстреляли окраины города Никополь Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Прилеты возле Никополя. Успокоимся. Сидим в домах. Ничего не постимся, не комментируем" , — написал он в Telegram.

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.