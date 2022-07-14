Конгрессмены США одобрили рекордный оборонный бюджет с важной для Украины поправкой

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала проект оборонного бюджета на рекордную сумму - 840 млрд долларов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

За документ проголосовали 329 конгрессменов, 101 выступил против.

Палата представителей одобрила увеличение запрошенной президентом Джо Байденом суммы на оборону на 37 млрд долларов. Против голосовали 39 демократов и 62 республиканца.

В проекте оборонного бюджета конгрессмены одобрили поправку, которая предусматривает создание возобновляемого фонда приобретения критически важных боеприпасов для Украины в размере до 500 млн долларов в год. Поправку внес председатель комитета по вооруженным силам Адам Смит.

Проект содержит поправки, которые ограничивают поддержку США и передачу оружия регионам и боевикам, причастным к зверствам в области прав человека. А конкретные ограничения в законопроекте могут усложнить будущие продажи оружия США и их передачу различным союзникам и партнерам, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

Конгрессмены предусмотрели ограничение на передачу Турции истребителей F-16. Палата представителей требует гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции.

Теперь свою версию проекта оборонного бюджета должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого две палаты займутся согласованием документов. Одобренный документ будет направлен на подпись Джо Байдена.