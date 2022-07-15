ISW: РФ скоро начнёт масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут
Аналитики американского Институт исследования войны (ISW) утверждают, что россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, сообщает Украинская правда.
В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.
Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.
При этом российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.
Также ISW представляет карты ведения боевых действий:
ISW