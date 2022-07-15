ISW: РФ скоро начнёт масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут

ISW: РФ скоро начнёт масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут
Фото: wikimedia.org

Аналитики американского Институт исследования войны (ISW) утверждают, что россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, сообщает Украинская правда.

В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.

Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.

При этом российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

Также ISW представляет карты ведения боевых действий:

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