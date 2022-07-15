Британская разведка назвала следующую цель российских войск на Донбассе
Российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в сводке, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы заявляют о том, что они вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.
"Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль", - говорится в сообщении.
Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.