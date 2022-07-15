Генштаб: Россия уже потеряла около 38 тыс. солдат
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 000 (+130) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 842 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),
- крылатых ракет – 155 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,
- специальной техники – 67 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.