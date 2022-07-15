Генштаб: Россия уже потеряла около 38 тыс. солдат

Генштаб: Россия уже потеряла около 38 тыс. солдат
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 000 (+130) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1672 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 842 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средств ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов – 220 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,
  • специальной техники – 67 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

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