ОВА: Россия обстреляла университеты Николаева

Сегодня утром, 15 июля, российские войска нанесли ракетный удар по двум университетам Николаева, раздалось более 10 взрывов.

"Сегодня утром страна-террорист Россия снова обстреляла Николаев. Выпустив по городу по меньшей мере 10 ракет. Пострадали два крупнейших университета города" , - сообщил председатель ОВА Виталий Ким.﻿

Как уточнил мэр города Александр Сенкевич, российские войска нанесли удар по городу около 7:50, когда на улицах было много людей.

Сейчас известно о двух раненых.

На местах работают спасатели и аварийные бригады.