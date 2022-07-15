ОГП: Из-за войны в Украине погибли 352 ребенка

В Офисе генпрокурора сообщили﻿, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 352 ребенка, еще 657 детей получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 352, Харьковской — 191, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей.

Так, 14 июля в результате ракетных обстрелов центра Винницы погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.

Во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате артиллерийских обстрелов Чугуева.