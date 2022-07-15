ОВА: оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания учреждения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса" , - сообщил Синегубов.

Еще одна ракета попала во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание повреждено. Предварительно – жертв и пострадавших нет.