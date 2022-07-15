Удар по Виннице: удалось идентифицировать только 10 тел

В результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, тела 10 до сих пор не удалось идентифицировать.

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он уточнил, что до сих пор не идентифицировали тела 11 взрослых.

Также в результате вражеского удара погибли трое детей, в том числе Лиза, фотографии с которой распространились соцсетями.

"Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое" , - сообщил глава ОВА.

Тела еще двоих детей не идентифицировали.

В больницах - 73 пострадавших, 18 - в розыске пропавших без вести.

На месте происшествия продолжают разбирать завалы. В Виннице и области сегодня объявлен траур.