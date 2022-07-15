Ситуация в регионах: Под обстрелами города Донбасса, Харьковщины и Николаевщины

Согласно данным глав областей, на Донетчине не прекращаются обстрелы городов, оккупанты ночью ударили по Харькову, а утром нанесли ракетный удар по Николаеву, сообщает Украинская правда.

Харьков: ночью в Холодногорском районе оккупанты ударили предварительно ракетой. Снаряд попал по открытой территории. Также ночью в результате удара пострадало здание школы в Немышлянском районе. Жертв и пострадавших нет.

По области – в Чугуевском районе в с. Коробочкино снаряд попал в частный дом.

В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, пострадала территория частного домовладения.

Николаевщина: сегодня утром Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В течение суток зафиксированы обстрелы с. Лиманы Галицыновской общины, Шевченковской общины, Широковской, Баштанской, общин. По предварительным данным, погибших нет, воспламенялись поля и сухая трава. Так, вчера после обстрелов оккупантов в пгт Березнеговатое и с. Лепеха загорелась сухая трава. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков вчера загорелось поле с пшеницей в с. Привольное Привольненской общины и горела сухая трава в с. Новоивановка Баштанской общины.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: взрывы наблюдались сутки на территории Херсонщины. Напряженная ситуация в Новой Каховке, там ВСУ продолжает наносить меткие удары по позициям врага. Ряд пожаров наблюдался в течение дня, горели поля в пригородах и в Дарьевской ТО. Стабильно тяжелая ситуация в селах, которые находятся возле Снегиревки, реки Ингулец и на границах областей. В Геническе фиксируется жестокое обращение с жителями района. Также подтверждается информация о бесконтрольном пуске воды из Каховского водохранилища в Северокрымский канал.

Донетчина: ночью и утром — обстрелы Красногоровки, Марьинки, Великой Новоселки из РСЗО "Град".

В пять утра — ракетный удар по Константиновке. Повреждена жилая 5-этажка, ранен человек. За сутки — 3 человека погибли, 7 ранены.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Днепропетровщина: враг обстрелял сразу три района. В Никопольском из-за обстрела из "Градов" загорелось горючее. Огонь уже погасили. На месте обстрела специалисты ГСЧС обнаружили обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов. В Криворожском районе снова обстреляли из ствольной артиллерии парковую зону города Зеленодольска. В Синельниковском — прямое попадание ракеты в школу. Спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Луганщина: на линии фронта российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма.

За минувшие сутки — по меньшей мере, один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому.

Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались.

Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре – из минометов, одна – из РСЗО, пять – из танков.

Продолжается сопротивление оккупационным властям и военным. Так, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых.

Сумщина: за прошедшие сутки враг обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. Всего – более 40 выстрелов из различных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники).

Общины, пострадавшие от обстрелов – Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территоральные общины.

Пострадавших нет, разрушений тоже.

Сегодня утром минометный обстрел Шалыгинской общины. Без потерь и разрушений.

Черниговщина: вчера вечером – обстрел из артиллерии территории возле населенных пунктов Карповичи и Мхи (Новгород-Северский район). Без жертв и разрушений.

В Винницкой области в результате попадания ракет в центр города повреждения получили 36 жилых домов, 17 из них достаточно серьезно разрушены.

По состоянию на 6:00 в учреждения здравоохранения обратились 183 человека, из них 110 амбулаторно оказали помощь. Всего госпитализировано 73 человека, из них 3 детей. В настоящее время есть информация о 23 погибших, из них трое детей.

Пропавших без вести: 18 человек.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.