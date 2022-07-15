Moody's: Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу

Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, поскольку Министерство финансов выполнило выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях﻿. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's, сообщает Деловая столица.

Там пишут, что 13 июля прошел льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Министерство финансов Беларуси совершило платеж в национальной валюте, владельцы внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

"Погашение валютного долга в белорусских рублях является дефолтом" , – заявили в Moody's.

При этом в агентстве предупредили, что если платежи не будут произведены в соответствии с начальными условиями, то Fitch (является официальным рейтингующим агентством Беларуси) сочтет это дефолтом.

Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах США был произведен в рамках этого процесса 29 июня.

Отметим, что до 29 июня Беларусь должна была выплатить купон по еврооблигациям "Беларусь-2027" в эквиваленте $22,9 млн. 29 июня Беларусь выплатила купон в белорусских рублях.

Напомним, 28 июня рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России из-за того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.