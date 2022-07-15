ВСУ: РФ применила против Украины все типы ракет

Россия впервые в истории мировых войн применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине. Об этом заявил на брифинге полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Корреспондент.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки" , - рассказал Игнат. ﻿

В то же время представитель напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население" , - рассказал Игнат.

Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.