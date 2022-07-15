ГУР: Обнародование информации о пленных может помешать обмену

Публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена. Об этом сообщает﻿ Главное управление разведки МО Украины.

"Распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника.

Информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен" , - говорится в сообщении.

ГУР обращает внимание, что распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленнику, но и его боевым товарищам и подразделению.

Украина делает все возможное, чтобы каждый наш защитник вернулся домой, уверяют в координационном штабе.

"Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях, или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные институции, которые заботятся о поиске и обмене пленных" , - советует ГУР.

Можно обращаться в такие органы: