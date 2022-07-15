Fitch понизил рейтинг Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" с "CCC" до "C" после того, как компания запросила согласие на двухлетнюю отсрочку выплат по своим еврооблигациям, сообщает Экономическая правда.

Fitch пишет, что российское вторжение в Украину повлияло на деятельность "Нафтогаза" и поставило под сомнение финансовые прогнозы агентства в отношении деятельности компании.

"Позиция компании по ликвидности очень слабая и в том числе связана с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему сезону" , – отмечает рейтинговое агентство.

"Нафтогаз" получил фактические инструкции от правительства закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд куб. м. В текущих ценах это будет стоить примерно 8 млрд долларов, что, вероятно, значительно превышает текущий остаток денежных средств "Нафтогаза". В контексте этого требования и слабой ликвидности "Нафтогаза" Fitch считает, что запрос согласия был проведен во избежание дефолта" , – отмечается в релизе.

Оно прогнозирует, что потребности внутреннего потребления Украины будут по-прежнему в значительной степени удовлетворяться за счет внутреннего производства, а импорт будет осуществляться лишь в умеренных количествах, однако указывает на риск того, что ключевая производственная или транспортная инфраструктура может быть повреждена или стать недоступной, поскольку военные атаки продолжаются и их трудно предсказать.

Агентство добавляет, что сбор дебиторской задолженности ухудшается, однако в настоящее время невозможно оценить потенциальное влияние этого ухудшения на денежные потоки и ликвидность "Нафтогаза".

Fitch, вероятно, понизит рейтинг "Нафтогаза" до "RD" (ограниченный дефолт) после исполнения сделки, после чего проведет еще одну переоценку компании.