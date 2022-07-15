WP: Путин делает ставку на долгую войну с Украиной

По мнению издания Washington Post, Владимир Путин рассчитывает, что долгая война с Украиной истощит его врагов раньше России. Это не исключено. Но у США и союзников еще есть возможность сломать эту стратегию, сообщает Зеркало недели.

Фундаментальная экономическая сила – это козырь Запада, если он найдет в себе волю им воспользоваться. Но Запад, по мнению издания, никогда не слыл стратегическим терпением. И этим летом стала заметна встревоженность американских и европейских чиновников тем, что россияне, привыкшие страдать, могут выдержать дольше в битве за Украину, отыскивая способы обойти санкции. Распространенное мнение говорит, что чем дольше идет война, тем выше шансы России на победу. Так что Запад, похоже, надеется, что в лучшем случае ситуация зайдет в кровавый тупик.

Так как же США и Европе побороть июльский пессимизм, чтобы до зимы именно России было больно, а не Украине?

Самый умный ответ на этот вопрос – это усилить экономические санкции так, чтобы хватка на российском горле была стальной. Это усугубит наибольшую стратегическую слабость России, заключающуюся в том, что ее силы очень растянуты вдоль огромной линии фронта. Лучшее доказательство того, что санкции хоть и медленно, но работают, обеспечили сами российские чиновники.

«Ситуация непростая» , – признал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в прошлом месяце.

«Нам понадобится около десятилетия, чтобы экономика вернулась к уровню 2021 года» , – признал глава «Сбербанка» Герман Греф, добавив, что количество грузовых перевозок в Россию упали в шесть раз из-за западных санкций.

«Мы тоже играем в длинную игру» , – сказала министр торговли США Джина Раймондо, добавив, что Вашингтон сформировал коалицию из 30 стран, поддерживающих санкции.

Теперь экспорт полупроводников в Россию упал на 74% по сравнению с предыдущим годом.

«Без этих компонентов невозможно поддерживать современную армию» , - пояснила Раймондо.

Благодаря высоким ценам на энергоносители у Москвы все еще много денег. Но ей трудно покупать все, что ей нужно из-за западного контроля экспорта. Высокопоставленный чиновник министерства торговли США сказал, что американский экспорт всего, что нужно российским оборонным, технологическим или энергетическим компаниям, обвалился на 95,9% по сравнению с 2021 годом.

Администрация Байдена может слишком оптимистично оценивать влияние санкций. Но исследование Института международной экономики Петерсона в прошлом месяце показало, что они действительно влияют на Москву. Используя экспортные данные 54 стран, на которые приходилось 90% российского импорта в прошлом году, эксперты обнаружили, что экспорт товаров из поддержавших санкции против РФ стран упал на 60%, а из стран, которые этого не сделали - на 40%. Были также обнаружены фальшивые компании и коррумпированные посредники, помогающие обойти ограничения. Но их меньше, чем ожидалось.

«Мы не видим попыток какой-либо из стран обойти наш контроль экспорта включительно с Китаем и Ираном» , - сказала Раймондо.

Иностранная поддержка российских технологических и телекоммуникационных компаний постепенно испаряется. Ericsson и Nokia свернули все операции в России. Больше удивляет, что это сделал китайский технологический гигант Huawei. Microsoft не просто остановила свой бизнес в России. Компания активно борется с российскими кибератаками.

Российская армия быстро теряет технику. И заменить его будет не просто. Автор со ссылкой на украинские сообщения пишет, что Россия остановила или ограничила производство на Челябинском тракторном заводе и Уралвагонзаводе. Также остановилось производство ракет класса "земля-воздух" на Ульяновском механическом заводе. Главные российские верфи тоже пострадали.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что санкции "фактически сломали всю логистику в нашей стране". Например, в сфере авиации США и Европа запретили поставлять запчасти или проводить обслуживание нескольких сотен самолетов Boeing и Airbus, принадлежащих к флоту России. Это вынудило местные авиакомпании в разы сократить количество рейсов и начать разбирать некоторые самолеты на запчасти. Авиационный регулятор ЕС в прошлом месяце выразил «большую обеспокоенность» безопасностью этих западных самолетов в РФ.

Но можно представить, что, несмотря на все санкции, Россия сохранила свое кровавое наступление против Украины. Что дальше? Чтобы понять потенциальные проблемы Путина, достаточно посмотреть на карту. Россия – пока что крупнейшая страна мира. Чтобы поддерживать свою бессмысленную, незаконную войну против Украины, Путин стянул силы с Дальнего Востока, с Балтии, регионов, имеющих длинную границу с Южной Азией. Он управляет страной, которая очень медленно разваливается. И у Москвы слишком мало людей, чтобы защитить ее. Путин ведет дерзкую игру. Но у него меньше козырей, чем может показаться.