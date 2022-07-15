Резников: Потери среди украинских военных существенно сократились

Министр обороны Алексей Резников надеется, что уже в этом году украинцы начнут успешную контрнаступательную кампанию, которая приведет к изменениям на фронте в нашу пользу, сообщает Зеркало недели.

Глава Минобороны убежден, что наша страна получит больше РСЗО, таких как HIMARS. Он отметил, что эти системы уже "изменили правила игры в войне".

"Украина использовала их (HIMARS – ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ" , - отметил Резников.

Он объяснил, что сначала в США беспокоились, что отправка в Украину этих систем приведет к еще большей эскалации ситуации. Однако сейчас там обещают отправить нам еще большее их количество, в том числе и с ракетами, стреляющими на 300 км.

"Я думаю, это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность" , - уверен Резников.

Министр сказал еще одну важную вещь о том, что потери украинских военных сейчас существенно сократились, если сравнивать с ситуацией в мае, когда на фронте ежедневно гибли до 100 защитников. По его словам, к этому привело поступление западного оружия, имеющего большую дальность стрельбы, чем советские образцы, ранее использовавшиеся в ВСУ.