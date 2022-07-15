В Кремле сообщили, что Путин сегодня собирает членов Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мер — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил он.
Спикер Кремля добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.
Напомним, в четверг, 14 июля, президент России подписал закон о введении специальных мер в экономике, согласно которому бизнес в РФ могут принуждать к работе на армию.