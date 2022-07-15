В Кремле сообщили, что Путин сегодня собирает членов Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мер — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза" , - сообщил он.

Спикер Кремля добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.

Напомним, в четверг, 14 июля, президент России подписал закон о введении специальных мер в экономике, согласно которому бизнес в РФ могут принуждать к работе на армию.