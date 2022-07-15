Удар РФ по Виннице: полиция идентифицировала тела детей

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Среди жертв есть трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет.

"Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован" , - говорится в сообщении.﻿

В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней погибшей девочки.

Также 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростной установки ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.