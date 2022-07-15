Украинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Украинские власти в совместном заявлении о защите информационного пространства Украины от российских вражеских телеграмм-каналов призвали﻿ не читать источники, координируемые из России.

"В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь, не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует Кремль" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Речь идет о каналах Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" и других телеграм-каналах, список которых время от времени дополняется.

"Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия.

В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.

Также отмечаем, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врага и будет преследоваться в соответствии с законодательством" , - подчеркнули органы власти.

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