Украинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять
Украинские власти в совместном заявлении о защите информационного пространства Украины от российских вражеских телеграмм-каналов призвали не читать источники, координируемые из России.
"В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь, не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует Кремль", - говорится в сообщении.
Как отмечается, причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.
Речь идет о каналах Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" и других телеграм-каналах, список которых время от времени дополняется.
"Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия.
В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.
Также отмечаем, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врага и будет преследоваться в соответствии с законодательством", - подчеркнули органы власти.
Заявление подписали:
- Служба безопасности Украины
- Совет национальной безопасности и обороны Украины
- МВД Украины
- Министерство обороны Украины
- Министерство культуры и информационной политики Украины
- Министерство цифровой трансформации Украины
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности