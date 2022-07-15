Этот вопрос сейчас задают себе украинцы, пытающиеся хоть как-то уберечь свои сбережения от обесценивания. Война вызвала очередной виток падения гривны, и держать средства в национальной валюте стало невыгодно.

Кроме того, в результате резкого роста в мире американского доллара ко всем остальным валютам, включая евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк и японскую йену, мы столкнулись с тем, что последний раз было 20 лет назад: евро сравнялся в цене с долларом. На многих обменках появились одинаковые котировки и на покупку, и на продажу для обеих валют.

Так в какой валюте лучше хранить сбережения и что лучше купить: доллар или евро? Попробуем разобраться вместе.

Держатели евро потеряли. Так ли это?

Несмотря на то, что большинство населения отдавало предпочтение американской валюте, были и те, кто предпочитал делать накопления в евро. В основном это были те, кто работал в Европе или получали оттуда переводы, кому приходилось часто ездить в Европу (по делам бизнеса или на отдых), а также небольшая часть населения, использующая принцип «валютной корзины», т.е. распределяющая сбережения между разными валютами.

В начале прошлого года евро стоил 1,22-1,23 доллара, и сейчас, когда евро опустился до паритета с долларом, именно долларовый эквивалент этой части сбережений снизился. Но говорить о потерях стоит лишь в том случае, если была цель конвертировать все в доллары (например, с целью купить недвижимость на вторичном рынке или автомобиль в Штатах). По отношению к гривне евро не только не подешевел, но даже и вырос в цене. Да и говорить о потере в эквиваленте доллара стоит лишь в том случае, если пришлось совершить операцию конвертации в американскую валюту и «зафиксировать убыток».

Менять евро на доллары уже однозначно поздно и делать это не стоит. Ведь евро как упал, так может и вырасти в долларовом эквиваленте.

Как сильно может упасть евро?

После того, как евро и доллар сравнялись, появилось множество разных прогнозов, докуда может упасть евро. Самые отъявленные пессимисты допускают, что евро может стоить 0,9 доллара. Т.е. подешеветь (в долларах) еще на 10%. В то же время, вспоминая, где евро был полтора года назад, его рост к доллару в случае, когда тренд изменится, может превысить 20% - и это минимум.

К чему ведет «сильный доллар» и «слабый евро»?

«Сильный доллар» в условиях надвигающейся рецессии крайне невыгоден американской экономике. Особенно на фоне рекордной инфляции, зафиксированной на днях. А это значит, что рано или поздно ФРС США сделает все возможное (а инструменты у нее есть), чтобы ослабить доллар по отношению к другим валютам, вернув прежние соотношения прежде всего с евро.

В то же время «слабый евро» делает неконкурентоспособной американскую продукцию и дает «фору» европейской. Т.е. европейские экономики на «слабом евро» начнут восстанавливаться быстрее.

Что покупать: доллар или евро?

Принимая такие решения, надо учитывать следующие моменты:1. Лучше не хранить все в одной валюте, даже иностранной. От колебаний не застрахованы ни доллар, ни евро, ни любая другая валюта. Поэтому правильным решением будет формировать т.н. «валютную корзину». Например: 50% долларов США, 30% евро и 20% гривна. Впрочем, каждый может для себя выбрать то соотношение, которое будет соответствовать его пониманию ситуации. 2. Если планируются траты в Европе, то стоит больший процент в «корзине» отдать евровалюте. Как показывает опыт, доллары там не любят и ценят очень дешево, при обмене долларов на евро в местных банках будут потери.

3. Чем ниже от 1,00 будет опускаться соотношение евро/доллар, тем более предпочтительным становится покупка евро.

4. Если же планируется покупка валюты с перспективой обратного перевода в гривну в ближайшие месяцы, то лучше купить доллар, т.к. его колебания будут не столь сильными, как у евро.

5. Никогда не стоит поддаваться ажиотажу и покупать валюту в дни, когда ее стоимость растет. Есть шанс купить доллары или евро по «пиковым» ценам. Лучше дождаться, пока ситуация стабилизируется, курс несколько снизится - и вот когда остальные будут сдавать, лучше купить «в матрац».

6. Что касается гривны, к сожалению, в ближайшие месяцы она обречена падать, поэтому покупка валюты - и долларов. и евро - сбережет и принесет в будущем больше национальной валюты, чем было.