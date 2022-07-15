Sky News: в плену умер захваченный боевиками "ДНР" гражданин Британии

45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен, скончался якобы по болезни, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Sky News.

Согласно информации, полученной его семьей от министерства иностранных дел, Пол Юри умер 5 дней назад.

Юрий был захвачен в плен на контрольно-пропускном пункте недалеко от Запорожья 25 апреля вместе с 22-летним Диланом Хили, британским волонтером. В самопровозглашенной "ДНР" ему было предъявлено обвинение в совершении "наемнической деятельности".

Дарья Морозова, занимающая должность так называемого уполномоченного по правам человека в "ДНР", сообщила в социальных сетях, что Юри страдал диабетом и имел проблемы с дыханием, почками и сердечно-сосудистой системой.

Она сказала, что, "несмотря на тяжесть преступления", Полу Юри "была оказана соответствующая медицинская помощь. Однако, учитывая диагнозы и стресс, он умер 10 июля".

Представитель британского правительства сказал, что министерство иностранных дел "срочно расследует" сообщения о смерти Юри, добавив, что "мы, очевидно, думаем о его семье и друзьях".

Двое других британцев и марокканец, попавших в плен во время боев за Украину, были приговорены в оккупированном Донецке к смертной казни якобы за наемническую деятельность.

МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.