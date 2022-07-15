Данилов: в РФ продолжают скрытую мобилизацию

В России продолжают скрытую мобилизацию, чтобы пополнить силы для продолжения войны в Украине. Об этом написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, в РФ увеличили зарплаты бойца контрактной службы.

"В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны"" , - написал он.

Также, по его словам, в России могут мобилизовать даже осужденных по уголовным статьям.