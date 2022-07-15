Резников: Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории РФ
Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории Российской Федерации, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC.
"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации.
Мы везде это продемонстрировали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины".
На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил:
"Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли".
Что этому предшествовало:
- Президент США в начале июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает ракетные артиллерийские системы HIMARS.
- В июле стало известно, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления нужны еще десятки единиц.