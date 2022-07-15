Сиярто: у Венгрии есть план, если Россия доберется до Закарпатья
У правительство Венгрии есть готовый сценарий на случай, если российская армия дойдет до Закарпатья, где проживает много этнических венгров. Однако в Будапеште надеются, что такие меры не понадобятся, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Hirado.
Он подчеркнул, что Венгрия будет продолжать проводить политику, направленную на то, чтобы вероятность втягивания Будапешта в войну оставалась минимальной.
"Мы подготовили сценарии на случай войны, и вывод венгерских военных из охраны границы частично является частью этого", — сказал венгерский министр.
Он добавил, что страна продолжит принимать украинских беженцев.
Напомним, в связи с полномасштабной войной России против Украины в ближайшие месяцы в Венгрии планируют увеличить количество военных учений.