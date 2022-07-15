Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия в пятницу анонсировала седьмой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, среди предложенных мер – эмбарго на золото и расширит запрет на экспорт технологий в РФ, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Сегодня Европейская комиссия одобрила совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и усилению эффективности шести масштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России" , - заявили в ЕК.

Так, седьмой санкционный пакет будет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.

Еврокомиссия также предлагает продлить действие санкций до января 2023 года, заявила президентка ЕК Урсула фон дер Ляен. В конце января состоится пересмотр сроков и мер.

Кроме того, новыми санкциями предлагают запретить импорт российского золота и при этом усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий. В ЕК считают, что это усугубит согласованность санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.

Санкции ЕС не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, подчеркнули в ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что новыми санкциями блок продолжит атаковать оцепление президента РФ Владимира Путина.

"В дополнение к этим мерам я также буду представлять Совету [ЕС] предложения по включению в список других физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможности путешествовать" , - рассказал Боррель.

После представления пакета Еврокомиссией он будет обсуждаться государствами-членами Совета ЕС.

Напоминаем:

Ожидается, что новый пакет санкций, утвержденный государствами-членами до середины следующей недели.

РФ является второй по величине золотодобывающей страной в мире с экспортом золота в 12,6 млрд. фунтов в прошлом году. Однако отраслевые аналитики считают, что запрет будет символичным, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России. В частности, потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе преимущественно прекратились из-за "самосанкционирования" отрасли.