Минобороны: HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян

Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой.

За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, поэтому, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен".

При этом Мотузяник подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику противника.

"Собственно, что сейчас активно делается" , - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина ожидает от ленд-лиза "очень положительного эффекта, потому что Украина сможет сама выбирать образцы вооружения, военной техники, которая нам будет необходима в тот или иной момент".

Спикер Минобороны также заявил, что российские войска лишь 30% ударов совершают по военным объектам в Украине, а остальные 70% - по мирным городам.