СБУ сообщила о сбитии двух вражеских самолетов в Запорожской области

В Запорожской области украинские военные, сотрудничая с СБУ, поразили два вражеских самолета, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram, источники УП.



"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК".

Один Су-25 ликвидирован, второй – поражен.

По информации источников УП, сбитый самолет упал на неподконтрольную Украине территорию.

Как добавили в СБУ, недавно спецназовцы также уничтожили четыре БМП, один БТР и склад боекомплекта.