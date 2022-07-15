МИД Британии вызвал посла России из-за смерти британца в плену

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за информации о смерти британского волонтера Пола Ури в так называемой "ДНР", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

В ведомстве подтвердили, что британец был схвачен боевиками во время выполнения гуманитарной работы в Украине. Глава МИД Лиз Трасс призвала привлечь виновных в смерти волонтера к ответственности.

"Российская Федерация должна выполнять все свои обязательства по международному гуманитарному праву, включая уважение и защиту всех гражданских лиц" , - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в "ДНР" заявили о смерти волонтера из Великобритании Пола Ури. Мужчина помогал общественной организации, которая заботится о пострадавшим во время войны.

При этом в Британии заявили, что будут проверять данную информацию.