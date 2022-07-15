ОВА: на пляже в Одесской области местный житель подорвался на мине

В Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей местный житель подорвался на мине, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В свой день рождения молодой мужчина подорвался на мине. Нарушив все запреты, все требования, пренебрегая безопасность, он пошел купаться" , — сказал спикер во время видеообращения в Telegram.

Братчук сообщил, что в результате взрыва произошла травматическая ампутация головы мужчины. Подробности трагедии также подтвердили в Оперативном командовании Юг.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.