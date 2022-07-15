Зеленский пообещал наказать всех, кто отдает приказы обстреливать города Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает приказы обстреливать украинские города и убивать мирных жителей, сообщает Новое время.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают" , — написал президент в Telegram.

Зеленский напомнил, что в результате российского ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, среди которых трое детей, 197 получили ранения и 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

Также президент сказал, что войска РФ обстреляли в Николаеве учебный корпус педагогического университета и корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. По его данным, пострадали два человека.

"Наша общая большая боль. Россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению. Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы и тех, кто их выполняет" , — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал создать специальный трибунал для расследования преступления вооруженной российской агрессии против Украины. Он подчеркивал, что ни одна другая страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и призвал официально признать Россию страной-террористом.