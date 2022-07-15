МИД: половина членов НАТО уже ратифицировала вступление Финляндии и Швеции

МИД: половина членов НАТО уже ратифицировала вступление Финляндии и Швеции
Фото: nato.int

По состоянию на пятницу, 15 июля, уже половина стран — членов НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает Новое время.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter поблагодарила 15 стран НАТО за ратификацию. Она перечислила эти страны:

  • Канада;
  • Дания;
  • Исландия;
  • Норвегия;
  • Великобритания;
  • Эстония;
  • Албания;
  • Польша;
  • Германия;
  • Люксембург;
  • Нидерланды;
  • Болгария;
  • Латвия;
  • Словения;
  • Хорватия.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Новости

Популярные темы форума

analytics