Резников: Украина получила первые дальнобойные американские MLRS M270
Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении министра обороны Алексея Резникова в Twitter.
"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", — отметил он.
Отметим, универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.
Соединенные Штаты Америки прорабатывают планы по обеспечению Украины поставками оружия на годы вперед.