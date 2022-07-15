Резников: Украина получила первые дальнобойные американские MLRS M270

Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу" , — отметил он.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!They will be good company for #HIMARS on the battlefield.Thank you to our partners .No mercy for the enemy.*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Отметим, универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.

Соединенные Штаты Америки прорабатывают планы по обеспечению Украины поставками оружия на годы вперед.